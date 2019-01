Maltempo, FS attivi i piani Neve e Gelo

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 22 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha previsto, per la giornata in arrivo, i Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana.

In questa ultima Regione, a causa delle nevicate più abbondanti sarà garantito il 70% dei treni regionali mentre è confermata l’offerta ferroviaria in tutte le altre regioni.

Il Gruppo FS Italiane, per evitare disagi ai viaggiatori, ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, con l’obiettivo di assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie. Inoltre, per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo, saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.



Disposti, infine, 750 i dipendenti del Gruppo FS Italiane e delle ditte appaltatrici pronti ad intervenire per assistere le persone e circa 350 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari.