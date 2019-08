Maltempo e sciopero Autostrade, esodo d’agosto da bollino nero

editato in: da

(Teleborsa) – Maltempo e sciopero dei casellanti confermato per il 4 e 6 agosto incombono sull’esodo estivo che già da ieri sabato 2 agosto ha preso il via e sarà maggiormente intenso soprattutto appunto domenica. Si calcola che 23 milioni di persone siano in viaggio per le vacanze. Alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli. Anche se per evitare il caos è probabile che i gestori autostradali lascino aperte le barriere normalmente presidiate dal personale addetto alla riscossione dei pedaggi.

Il che non vuol dire “Autostrada gratis” per gli automobilisti. Quanti non in possesso di apparecchiatura elettronica Telepass o di carta prepagata, con ogni probabilità in tempi successivi si vedranno recapitata al proprio domicilio di residenza la richiesta dell’importo per la tratta autostradale percorsa.

In particolare dalla notte scorsa si registra traffico molto intenso in direzione Nord-Sud dell’Autostrada del Sole, con frequenti lunghe code soprattutto in prossimità di zone interessate da lavori e per incidenti. I “rallentamenti” più significativi sull’A1 si rilevano in queste ore da Milano Sud a Fidenza e tra Valdichiana e Orvieto, con code che hanno raggiunto i 17 km.