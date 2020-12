Malpensa pronto a ricevere i vaccini

editato in: da

(Teleborsa) – Ci sono i grandi corrieri FedEx, Dhl e Ups tra le società di trasporto coinvolte nel piano di distribuzione del vaccino anti-Covid, ma soprattutto come polo logistico del nord Italia è pronto l’aeroporto di Malpensa, attrezzato per la conservazione alle temperature prescritte del vaccino Pfizer-Biontech, che viaggiano a -70 gradi in contenitori refrigerati con ghiaccio secco.

Le celle frigo dell’hub varesino occupano 3.700 metri quadrati all’interno dell’area Cargo city, che si estende per 50 ettari. Ogni volo cargo, considerate le dimensioni e il modello di stoccaggio dei contenitori, trasporta all’incirca un milione di dosi.