Malpensa Express, dalle 14 servizio per aeroporto solo da Milano Centrale

editato in: da

(Teleborsa) – Trenord comunica cha da oggi mercoledì 11 marzo alle 14 il servizio ferroviario Malpensa Express sarà effettuato nel solo collegamento Milano Centrale-Malpensa Aeroporto. Sarà sospeso il collegamento Milano Cadorna-Malpensa.

Il provvedimento è preso in seguito alla riduzione delle attività dello scalo per l’emergenza sanitaria in corso e il conseguente calo di passeggeri aeroportuali.

Il collegamento Milano Centrale-Malpensa Aeroporto mette a disposizione dei viaggiatori una corsa ogni 30 minuti per direzione sino alle 19,55. Dalle 20,25 treni ogni ora sino alle 23,25. I convogli collegano i Terminal 1 e 2 dello scalo aereo internazionale con la stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Bovisa.