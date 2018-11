Male l’indice siderurgico a Piazza Affari (-2,77%), scambi al ribasso per Tenaris

editato in: da

(Teleborsa) – Rosso per l’indice italiano delle azioni siderurgiche, che si discosta dal buon andamento dell’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Basic Materials ha chiuso a quota 33.765,37 in ribasso del 2,77%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che avanza a 355,59, dopo che in principio di giornata era a 353,17.

Tra le azioni più importanti dell’indice siderurgico di Milano, chiusura in profondo rosso per Tenaris, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,04%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto siderurgico, chiusura in rosso per Aquafil, che termina la seduta segnando un calo dell’1,03%.