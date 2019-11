Maire Tecnimont, vende MGR Verduno 2005 a HISI

editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont e HISI (Holding di Investimento in Sanità e Infrastrutture) hanno firmato l’accordo relativo alla vendita di MGR Verduno 2005 S.p.A. (“MGR”). A seguito della gara pubblica indetta dalla ASL CN2, MGR si era aggiudicata la concessione, per un periodo di 20 anni, per la costruzione e la successiva gestione dell’Ospedale di Alba-Bra, a Verduno, in Piemonte.

L’accordo prevede, come primo step, il trasferimento immediato della maggioranza azionaria di MGR e, successivamente all’avveramento di alcune clausole standard per questo tipo di operazioni, il passaggio della quota rimanente.

L’intesa è soggetta alle disposizioni di legge e al consenso da parte dei lenders nell’ambito del project financing di cui MGR si è avvalsa per il completamento dell’Ospedale, ultimato il 21 settembre 2019.

L’accordo raggiunto – spiega la società – “consente di realizzare, oltre al prezzo, il deconsolidamento del debito in project financing pari a circa 46 milioni di Euro”.