Maire Tecnimont si aggiudica in via preliminare progetto da SONATRACH

(Teleborsa) – Maire Tecnimont annuncia che la sua principale controllata Tecnimont si è aggiudicata in via preliminare dalla Direction Centrale Engineering & Project Management di SONATRACH un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) per l’esecuzione del progetto “LPG Train 4 – ZCINA Hassi Messaoud”, che sarà realizzato all’interno del complesso ZCINA, nell’area di Hassi Messaoud, in Algeria centrale.

Il contratto ha un valore totale di 248 milioni di dollari su base multivaluta, ed è su base lump sum per le attività di Engineering, Procurement e Construction. Lo scopo del progetto prevede l’implementazione di un nuovo treno con una capacità di 8 milioni di standard metri cubi al giorno per l’estrazione di GPL e Gas Condensato dal gas associato proveniente dagli impianti situati nelle vicinanze del complesso di ZCINA.

Il progetto è un’estensione dell’impianto GPL di ZCINA già esistente (in produzione a partire dal giugno del 2013 con tre treni GPL), mirata ad aumentare la produzione di GPL e gas condensato dal giacimento di Hassi Messaoud. La firma ufficiale del contratto è prevista nel mese di settembre. Il completamento del progetto è previsto entro 30 mesi dalla data di avvio.