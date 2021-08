Maire Tecnimont si aggiudica contratto in Russia per ampliamento impianto petrolchimico

editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont, tramite le controllate Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau e MT Russia, si aggiudica un contratto del tipo EP (Engineering and Procurement) con Kazanorgsintez PJSC (KOS) per la costruzione di un impianto petrolchimico di polietilene a bassa densità (LDPE)/etilene vinil acetato (EVA) a Kazan, in Tatarstan (Federazione Russa).

KOS è uno dei maggiori produttori di polietilene nella Federazione Russa ed esporta i suoi prodotti in 36 paesi nel mondo.

Il valore complessivo del contratto è di circa 130 milioni di euro. Il contratto è su base Lump Sum per i servizi di ingegneria e procurement, mentre la fornitura di equipment e materiali è su base rimborsabile.

L’ampliamento dell’impianto di KOS punta all’aumento della capacità produttiva di poliolefine e il suo completamento è previsto entro

40 mesi circa dalla data di firma del contratto.