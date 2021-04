Maire Tecnimont, nuovo contratto da Total Corbion per impianto in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont, gruppo attivo nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, ha annunciato che la sua controllata NextChem si è aggiudicata un contratto da Total Corbion (joint venture al 50% tra Total e Corbion) per realizzare un Front End Engineering Design per un impianto di 100.000 tonnellate annue di Acido Polilattico (PLA) a Grandpuits, Francia.

L’esperienza di Maire Tecnimont nella polimerizzazione di plastiche tradizionali insieme al portfolio di NextChem di soluzioni innovative per la chimica verde garantisce il know-how necessario per gestire un’iniziativa industriale di questo tipo, sottolinea il gruppo in una nota.

“Questo contratto è la conferma che il nostro gruppo è un partner tecnologico e di ingegneria di fiducia e apprezzato per progetti su larga scala, innovativi e complessi – ha commentato Pierroberto Folgiero, AD del gruppo Maire Tecnimont e di NextChem – Siamo orgogliosi di lavorare con la joint venture del nostro storico cliente Total per aumentare la disponibilità di plastica sostenibile in Europa”.

L’impianto, che dovrebbe essere operativo nel 2024, aiuterà a soddisfare la domanda in rapida crescita di resine Luminy PLA. Queste, a base biogenica e realizzate con risorse rinnovabili, offrono una ridotta impronta di carbonio rispetto a molte plastiche tradizionali. Al termine della loro vita utile, i prodotti PLA possono essere riciclati meccanicamente o chimicamente.