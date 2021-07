Maire Tecnimont: nuovi ordini nel core business technology-driven, titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Maire Tecnimont, che tratta in rialzo del 3,84% dopo aver annunciato l’aggiudicazione, attraverso le sue principali controllate, di nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa 92 milioni di dollari per licensing e servizi di ingegneria e procurement (EP). I contratti aggiudicati sono stati conseguiti principalmente in Nord Africa, Europa Orientale ed in Asia Meridionale..

L’andamento del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Analizzando lo scenario di Maire Tecnimont si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,859 Euro. Prima resistenza a 2,949. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,799.