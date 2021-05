Maire Tecnimont ha completato il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 21 aprile 2021 per massime 2.100.000 azioni ordinarie a servizio dei piani di compensi e incentivazione basati su azioni Maire Tecnimont adottati dalla Società, ha comunicato di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nel periodo compreso tra il 21 e il 28 aprile 2021 inclusi, complessive 2.100.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,64% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 2,609 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 5.479.356,80 euro.

L’azienda attiva nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture ha reso noto che le azioni a servizio dei Piani sono state acquistate e, pertanto, il relativo Programma è stato completato.

Alla luce degli acquisti effettuati, al 30 aprile, la Società detiene 2.100.000 azioni proprie.

A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per Maire Tecnimont, che archivia la sessione in utile dell’1,13% sui valori precedenti.