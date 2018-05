Maire Tecnimont e Bio-on insieme nei fertilizzanti biodegradabili

editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont rafforza la sua presenza nelle tecnologie innovative della chimica verde. La società del Gruppo Maire Green Chemicals s.r.l. specializzata nel settore della chimica verde – e Bio-on S.p.A., attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, hanno sottoscritto un patto di investimento che regola l’entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (Urea Coating) S.p.A., con partecipazione paritaria al 50%.

U-Coat è una nuova società costituita da Bio-on dedicata alla produzione e commercializzazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento dell’urea come fertilizzante. Il mercato mondiale dell’urea è in costante crescita (+4% all’anno) e rappresenta un bacino di applicazioni molto significativo per questa nuova tecnologia. La partnership tra Maire Tecnimont e Bio-on è un’ulteriore conferma della leadership industriale italiana nella green economy.

Secondo il patto di investimento, Maire Tecnimont sarà il contractor esclusivo su scala globale per la realizzazione chiavi in mano di impianti basati su questa innovativa tecnologia.

“Con questo accordo Maire Tecnimont rafforza la sua presenza nelle tecnologie innovative della chimica verde, confermando il proprio approccio technology-driven anche in un settore che nel futuro acquisirà progressivamente importanza accanto alla chimica tradizionale – ha commentato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Gruppo Maire Tecnimont – . In linea con i principi di ecosostenibilità, il Gruppo valorizza la propria leadership nei grandi impianti di trasformazione downstream e allo stesso tempo conferma il suo ruolo di pioniere del cambiamento, anticipando l’evoluzione delle normative ambientali internazionali”.

“Sono estremamente orgoglioso di condividere assieme a Maire Tecnimont S.p.A. – spiega Marco Astorri, Presidente e Ceo di Bio-on S.p.A. – questa nuova e importante opportunità di mercato. Poter studiare e sviluppare nuovi fertilizzanti per il mondo dell’agricoltura attraverso la tecnologia messa a punto da Bio-on assieme a Maire Tecnimont, leader mondiale nella tecnologia di produzione dell’Urea, ci permette di costruire un futuro più sostenibile e pieno di nuovi prodotti”.

A Piazza Affari vola il titolo Bio On +4% mentre Maire Tecnimont guadagna poco meno dell’1%.