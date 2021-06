Maire Tecnimont, controllata NextChem si aggiudica contratto in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – NextChem, controllata di Maire Tecnimont, si è aggiudicata da parte di TotalEnergies un contratto per sviluppare attività di Front-End Engineering Design e fornire il proprio knowhow tecnologico per realizzare un impianto di produzione di SAF (Sustainable Aviation Fuel, biocarburanti sostenibili per l’aviazione) a Grandpuits, in Francia, in grado di trattare 400.000 tonnellate annue.

Il progetto – spiega una nota – è parte del piano per riconvertire la raffineria di Grandpuits in una piattaforma “zero-crude” che include anche una bioraffineria, dove NextChem ha già avviato le attività di ingegneria del primo impianto in Europa per la produzione di plastiche

biodegradabili e compostabili, da 100.000 tonnellate annue.

L’impianto Biojet, che sarà operativo nel 2024, rafforzerà il contributo di NextChem alla strategia net zero di TotalEnergies, rappresentando una parte importante dello sviluppo della piattaforma “zero crude” di Grandpuits, noto come “Projet Galaxie”.