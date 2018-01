Maire Tecnimont acquista altre azioni proprie sul mercato

(Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie (buyback), Maire Tecnimont comunica di aver acquistato sul mercato, nel periodo compreso tra il 4 e l’8 gennaio 2018, complessive 360.000 azioni per un controvalore di 1.575.992 euro.

L’operazione è stata effettuata al prezzo medio ponderato di 4,378 euro per azione.

Alla data dell’8 gennaio 2018, la società detiene 10.809.548 azioni proprie.

Il buyback, avviato il 25 settembre 2017 a servizio del prestito obbligazionario equity linked, riguarda 15 milioni di azioni ordinarie Maire Tecnimont.

In questo momento il titolo Maire Tecnimont guadagna a Piazza Affari 1 punto percentuale a 4,4. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,45 e successiva a 4,56. Supporto a 4,34.