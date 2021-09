Maire Tecnimont, accordo con Greenfield Nitrogen per impianto ad ammoniaca verde

(Teleborsa) – Maire Tecnimont – gruppo quotato sull’MTA di Borsa Italiana e attivo nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction – ha reso noto che le sue controllate NextChem, MET Development e Stamicarbon hanno raggiunto un accordo con la società statunitense Greenfield Nitrogen LLC per sviluppare un impianto di ammoniaca verde negli Stati Uniti. Il progetto è il primo di una serie di impianti di ammoniaca verde che Greenfiled Nitrogen intende sviluppare nella Corn Belt americana, la vasta area coltivata a mais che comprende gli Stati americani dell’Illinois, Indiana, Iowa e Nebraska.

Secondo i termini dell’accordo – spiega Maire Tecnimont in una nota – NextChem effettuerà uno studio di fattibilità per un impianto di ammoniaca verde con una capacità di 240 tonnellate al giorno, utilizzando l’energia rinnovabile come feedstock, attraverso la produzione intermedia di idrogeno verde. MET Development supporterà Greenfield Nitrogen nello sviluppo del progetto, con l’impianto che sarà progettato con la nuova tecnologia STAMI Green Ammonia lanciata quest’anno da Stamicarbon. Maire Tecnimont e Greenfield Nitrogen stimano che l’impianto porterà a una riduzione attesa di oltre 166.000 tonnellate di CO2 l’anno.



“Siamo entusiasti che Greenfield Nitrogen abbia scelto Maire Tecnimont come partner per questo progetto innovativo – ha commentato Pierroberto Folgiero, AD del gruppo Maire Tecnimont – La capacità del Gruppo di essere co-sviluppatore, fornitore di tecnologia e EPC contractor rende Maire Tecnimont player unico nel mercato dell’ammoniaca verde, un’area strategica per industrializzare la transizione energetica in corso attraverso l’idrogeno verde. Grazie all’esperienza e presenza locale di Greenfield Nitrogen, ci aspettiamo che questo primo progetto apra la strada a future iniziative industriali nel green“.