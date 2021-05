Maire Tecnimont, accordo con Aveva per industrializzare la trasformazione digitale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Maire Tecnimont, attraverso Tecnimont suo principale contractor di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), ha firmato un accordo con Aveva per realizzare nuovi sistemi digitali di manutenzione preventiva e predittiva mirati ad ottimizzare l’operabilità degli impianti industriali.

L’accordo . spiega una nota – faciliterà l’utilizzo della soluzione di Asset Performance Management (APM) di AVEVA a tutto il Gruppo Maire Tecnimont, accrescendo l’operabilità degli impianti e riducendo i costi di manutenzione. Questa soluzione garantirà, inoltre, una maggiore disponibilità di informazioni e quindi consentirà di prendere decisioni sulla base di un miglior flusso informativo, con il fine ultimo di migliorare la performance operativa di impianto. Secondo i termini dell’accordo, le due società collaboreranno per dodici mesi su un numero specifico di progetti al fine di promuovere l’applicazione della tecnologia di manutenzione predittiva su asset critici degli impianti.

“La trasformazione digitale è un elemento tecnologico chiave per dare una maggiore spinta innovativa al nostro settore. L’accordo con Aveva si combina perfettamente con la strategia di Maire Tecnimont nella trasformazione digitale: complementare la nostra value proposition tramite NextPlant, il nuovo portfolio di servizi e soluzioni digitali per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, migliorando allo stesso tempo il nostro modello operativo attraverso abilitatori digitali”, ha commentato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont.

“L’offerta di Asset Performance Management di Aveva è perfettamente posizionata per far progredire l’operabilità degli impianti industriali nel futuro. Consentendo alle aziende di prevedere criticità prima che si verifichino, diamo il nostro contributo per ridurre i tempi di arresto non pianificati, promuovendo l’efficienza e la sicurezza in tutte le fasi di esercizio dell’impianto. Siamo entusiasti di questa partnership con Maire Tecnimont e ansiosi di supportare i nostri comuni clienti nel superare le sfide industriali potenziando l’esperienza dell’uomo con l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Kim Custeau, Vice President APM Business di Aveva.