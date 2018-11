editato in: da

(Teleborsa) – Maire Tecnimont accelera sulla transizione energetica e lancia NextChem, una business unit impegnata a gestire 19 progetti volti a “rispondere al meglio alle nuove dinamiche di mercato”. Il Gruppo ha individuato queste iniziative agendo come tecnologo ed impiantista, in grado, quindi, di sviluppare, industrializzare e commercializzare nuove soluzioni derivanti da tecnologie validate.

Sul progetto di Green Acceleration Maire Tecnimont ha già investito negli ultimi 5 anni circa 50 milioni di euro in oltre 70 progetti di innovazione, anche attraverso investimenti mirati in start-up e partnership, per la creazione di un portafoglio di tecnologie volto a rispondere al meglio alle nuove esigenze imposte dalla rivoluzione in corso nell’industria dell’energia e della chimica. Dall’iniziativa sono attesi 50 milioni di EBITDA al 2023.

Riduzione della Carbon Footprint, Economia Circolare, nuovi prodotti e materie prime bio: il paradigma dell’industria dell’energia sta evolvendo, e con esso il mercato di riferimento della transizione energetica, che mostra un tasso annuo di crescita composto (CAGR) superiore al 15%. Un mercato globale che oggi ha una dimensione di circa 40 miliardi di euro ed è atteso triplicare a 120 miliardi entro il 2025.

Per supportare la sua Green Acceleration, Maire Tecnimont ufficializza oggi anche la creazione di un Advisory Board, composto da Carlos Cabrera, Presidente Esecutivo Genomatica; Gaetano Miccichè, Presidente Banca IMI; Andrea Prencipe, Rettore LUISS; Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano; Elena Zambon, Presidente Zambon Spa. .

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)