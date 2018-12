MailUp completa l’acquisizione di Datatrics B.V.

editato in: da

(Teleborsa) – MailUp ha “definitivamente” completato le formalità relative all’acquisizione di Datatrics B.V..

In particolare, con riferimento all’aumento del capitale sociale per complessivi Euro 1.557.810,11 (inclusivi di sovrapprezzo), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018 e liberato in pari data a mezzo del conferimento in natura di n. 409 azioni di Datatrics pari al 40,94% del relativo capitale sociale, il CdA ha dichiarato che: oggetto del conferimento sono le 409 azioni di Datatrics pari al 40,94% del relativo capitale sociale; il valore attribuito alle predette azioni non è inferiore ad Euro 1.821.830,00; il valore attribuito all’oggetto del conferimento è almeno pari al valore allo stesso attribuito ai fini della determinazione dell’importo nominale dell’Aumento di Capitale in Natura e del relativo sovrapprezzo, determinato in complessivi Euro 1.557.810,11; successivamente alla data di riferimento della predetta relazione di stima (ovvero dopo il 30 giugno 2018), non si sono verificati fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sul valore della partecipazione, in misura tale da rendere il valore sensibilmente inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione dell’aumento di capitale e del relativo sovrapprezzo; sussistono i requisiti di professionalità e indipendenza dell’Esperto e che gli stessi sono idonei ai sensi della richiamata normativa.