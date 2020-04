MailUp, balzo vendite nel 1° trimestre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – MailUp Group annuncia vendite in crescita del 19,5% nel primo trimestre 2020 a 16,3 milioni di euro, grazie alla performance positiva delle due business unit principali e al soddisfacente contributo derivante dal consolidamento dell’ultima acquisizione, la società olandese Datatrics, attiva nel campo del predictive marketing.

La business unit che ha registrato il maggiore fatturato nei primi tre mesi dell’anno è Agile Telecom, con vendite pari a circa 10 milioni di euro, in crescita di circa 19% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. La business unit che ha registrato la maggiore crescita percentuale è Datatrics, con vendite di oltre 0,8 milioni di euro, più che raddoppiate (+123%) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le vendite realizzate all’estero ammontano a circa 8,3 milioni di euro, pari al 51% del totale.

La società ha anche annunciato iniziative di sostegno ai clienti per l’emergenza Covid-19. In particolare la business unit MailUp ha organizzato un piano di attività articolato su tre direttrici: formazione, best practice e teamwork. Ha quindi reso disponibile gratuitamente ai propri clienti l’hub di video formazione MailUp Video Academy, predisposto un fitto calendario di webinar formativi online, e messo a disposizione fino al 31 maggio alcune funzionalità di piattaforma atte a facilitare la collaborazione da remoto.

Il MailUp è ben comprato a piazza Affari dove segna un incremento del 2,77%.