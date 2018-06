Maggio negativo per il risparmio gestito

editato in: da

(Teleborsa) – Maggio negativo per l’industria del risparmio gestito in Italia. Secondo l’ultimo report di Assogestioni nel mesi in esame si sono registrati deflussi per 6,9 miliardi di euro.

Da inizio anno, invece, le sottoscrizioni nette ammontano a +10 miliardi di euro mentre il patrimonio gestito è pari a 2.065 miliardi.

La raccolta registra nel mese riscatti sulle gestioni collettive (-2,6 miliardi) e sulle gestioni di portafoglio (-4,3 miliardi).

Sui mandati, in particolare, incidono negativamente operazioni infragruppo.

Sempre a maggio i risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sui prodotti bilanciati (+1 miliardo di euro) e sui flessibili (+392 milioni).