Made in Italy, Exor in partnership con più antico family office di Hong Kong

(Teleborsa) – Exor e The World-Wide Investment Company Limited (WWICL), il più antico family office di Hong Kong, annunciano una partnership tra due famiglie imprenditoriali multigenerazionali per investire e sostenere lo sviluppo globale delle medie imprese italiane specializzate nell’eccellenza dei beni di consumo.

Sarà costituita una nuova società denominata NUO partecipata al 50% da una società di WWICL e al 50% da Exor. Tommaso Paoli ne sarà l’Amministratore Delegato.

NUO sarà dotata di un capitale proprio iniziale pari a 300 milioni di euro, apportato equamente dai suoi fondatori, che comprende anche la partecipazione del 30% nella Ludovico Martelli fondata nel 1908, azienda di Fiesole specializzata nella cosmesi e cura della persona, conosciuta per i suoi marchi come Marvis, Sapone del Mugello, Valobra e Proraso.

“Il patrimonio italiano di medie imprese vanta realtà dinamiche e eccellenti che, con i loro magnifici prodotti e le loro tradizioni, hanno il potenziale per diventare in futuro grandi imprese. Con Stephen e Tommaso condividiamo fortemente l’ambizione di rendere disponibili in tutto il mondo il meglio dei prodotti italiani di alta qualità”, ha commentato John Elkann, Presidente e Amministratore Delegato di Exor.

“Siamo molto motivati da questa partnership tra Exor e il nostro eccezionale team guidato da Tommaso – ha sottolineato Stephen Cheng, Managing Director di WWICL -. Ci lega una perfetta sintonia fatta di obiettivi e valori condivisi: il meglio di noi stessi che NUO intende mettere a frutto per creare un futuro prospero per tutti gli stakeholder. L’Italia possiede una tradizione imprenditoriale unica, che affonda le sue radici nelle storie e nelle emozioni delle sue persone: siamo onorati di investire in questa tradizione fatta di passione e creatività senza tempo”.