Made in Italy, Comitato per tutela Spaghetti bolognesi risponde a Coldiretti

(Teleborsa) – Gli spaghetti alla bolognese esistono eccome, lo assicura il Comitato per la promozione della vera ricetta degli Spaghetti bolognesi a smentita di quanto scritto da Coldirettidomenica 17 novembre (Settimana cucina italiana, all’estero taroccati 2 piatti su 3). A tal proposito il Comitato precisa che la ricetta degli Spaghetti bolognesi ha radici storiche comprovate, come già precedentemente sostenuto dallo studio presentato dal Comitato stesso in passato. Ricetta a cui lo chef Stefano Boselli si attiene nell’esecuzione del piatto.

Il Comitato, dando merito all’importante opera di tutela delle tradizioni culinarie italiane da parte di Coldiretti, sarebbe altresì felice se l’associazione si facesse anch’essa promotrice della vera ricetta degli Spaghetti bolognesi, che a pieno titolo rientra nella tradizione gastronomica della città emiliana, in modo tale che anche all’estero venga utilizzata nella forma corretta.

Sfruttare la notorietà di questo piatto al di fuori dei confini è un volano per diffondere, all’estero, altri piatti tipici del territorio bolognese.