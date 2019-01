Macron punge Di Maio e Salvini: “Italia merita leader all’altezza”. La replica: “Liberi l’Africa”

editato in: da

(Teleborsa) Ancora scintille tra Roma e Parigi che infiammano il dibattito politico ed economico in Europa ormai da giorni.

LA POLEMICA SUL FRANCO CFA – Ma facciamo un passo indietro. Ad accendere la miccia era stato l’ affondo Cinque stelle che aveva tirato fuori dal cassetto la vecchia ma attuale polemica sul Franco CFA, la moneta in uso in 14 ex colonie francesi, rea a detta di Di Maio e Di Battista di frenare lo sviluppo e la crescita in Africa, alimentando di fatto i flussi migratori verso l’Europa, altro tema bollente.

A puntare il dito contro Parigi, era stato proprio il Vicepremier Luigi Di Maio che aveva dichiarato: “Se oggi la gente parte dall’Africa è perché alcuni Paesi europei con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare decine di Stati africani”

MACRON, ITALIA MERITA LEADER ALL’ALTEZZA – Nella serata di ieri è arrivata la risposta tutt’ altro che sibillina del presidente Macron che, pur facendo sapere di non voler proseguire con il botta e risposta iniziato nei giorni scorsi con il governo italiano. ha detto che non risponderà alle critiche di Di Maio e Salvini perché “non hanno alcun interesse”. Lo hanno riportato i media francesi. “Non risponderò – ha detto incontrando la stampa al Cairo – è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all’altezza della sua storia”.

DI MAIO: PENSI A LIBERARE L’AFRICA DAL NEOCOLONIALISMO FRANCESE” – Non tarda ad arrivare la replica da Roma. “Prima di fare la morale all’Italia Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono”, ha detto il Vicepremier Luigi Di Maio ospite a ‘Non è L’arena’, su La7, replicando al presidente francese. “Le nostre parole saranno irrilevanti per lui, ma non per gli italiani e gli europei”, ha sottolineato Di Maio. “Dice che io e Salvini non siamo all’altezza? Questo lo lasci decidere al popolo italiano”.