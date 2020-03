Macron annuncia “isolamento all’italiana”. Chiuse frontiere UE e spazio Schengen

editato in: da

(Teleborsa) – “Da domani a mezzogiorno le frontiere d’ingresso dell’Unione europea e dello spazio Schengen resteranno chiuse”: lo ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron nel solenne messaggio alla nazione contro il coronavirus, annunciando nuove e forti misure di restrizione degli spostamenti Oltralpe analoghe a quelle adottate dall’Italia e comunicando anche il rinvio del secondo turno delle elezioni municipali e la sospensione di tutte le riforme in corso, tra cui quella delle pensioni.

“Ho deciso di rafforzare le misure per ridurre i contatti e gli spostamenti allo stretto necessario da domani alle 12 e per 15 giorni”, ha detto il Presidente parlando di “guerra contro un nemico invisibile”.

“Non sono più permesse le riunioni di famiglia o tra amici, vanno limitati al massimo i contatti e gli spostamenti, sono permessi solo per i tragitti necessari per fare la spesa, motivi sanitari, recarsi a lavoro e per fare un po’ di attività fisica, con disciplina senza abbracci e senza dare la mano”, ha proseguito invitando le imprese a organizzarsi per il tele-lavoro e se non è possibile adottare misure perché si svolga in sicurezza.