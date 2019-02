MACOM e STMicroelectronics accelerano sulla tecnologia GaN-on-Silicon

editato in: da

(Teleborsa) – Macom Technology Solutions Holdings (MACOM) e STMicroelectronics (ST) hanno intenzione di creare una nuova generazione di reti 5G ad alte prestazioni. Le due società hanno annunciato che nel 2019 amplieranno la capacità produttiva di GaN-on-Silicon da 150 mm negli impianti di ST, e quella da 200 mm in funzione della domanda. Questo ampliamento è finalizzato a servire l’implementazione massiccia e in tempi rapidi di reti di telecomunicazione 5G in tutto il mondo e si fonda sull’accordo generale tra MACOM e ST per la tecnologia GaN-on-Silicon annunciato all’inizio del 2018.

Si prevede che l’introduzione delle reti 5G a livello globale e il passaggio alle configurazioni di antenne Massive MIMO (M-MIMO) determinerà un incremento sostanziale della domanda di prodotti di potenza RF. In particolare, MACOM prevede che vi sarà un aumento da 32 a 64 volte del numero di amplificatori di potenza richiesti, che a sua volta potrebbe moltiplicare di oltre tre volte il valore economico di questo mercato nel corso di un ciclo quinquennale di investimenti in infrastrutture 5G e, sempre secondo le previsioni, abbassare da 10 a 20 volte il costo per amplificatore.

Ottimo l’andamento del titolo STMicroelectronics a Piazza Affari: +3,40%.