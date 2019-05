M5S, Di Maio confermato capo politico del movimento

editato in: da

(Teleborsa) – Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S. La votazione sulla piattaforma Rousseau, voluta dallo stesso vicepremier dopo la debacle delle elezioni europee, ha visto l’80% di sì alla domanda “confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?”.

Secondo quanto riporta il Blog delle Stelle, sono state 56.127 le preferenze espresse, 44.849 a favore di Di Maio e 11.278 contro.

“Se libertà è partecipazione, oggi Rousseau è stato uno strumento di grande libertà”, si legge nel post in riferimento alla piattaforma della Casaleggio Associati, su cui avvengono le votazioni ufficiali del movimento, che ricorda “il record assoluto” per “la votazione con maggior partecipazione dell’intera storia di Rousseau, ma anche quella più partecipata di sempre a livello mondiale in fatto di democrazia digitale”.