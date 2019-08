M5s, convocato vertice stato maggiore prima delle consultazioni al Quirinale

editato in: da

(Teleborsa) – In vista delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo stato maggiore del Movimento cinque stelle ha deciso di riunirsi in un vertice per fare il punto della situazione. In serata, dopo l’appuntamento al Quirinale di questo pomeriggio, i Cinque stelle si riuniranno nuovamente in un’assemblea congiunta per riferire sull’esito dei colloqui con il Capo dello Stato e – da quanto si apprende –per decidere eventualmente se mettere ai voti, dell’assemblea o di Rousseau, un’eventuale proposta di accordo per una nuova maggioranza di governo con il Pd.