Lyft, debutto a Wall Street da 24 miliardi dollari

(Teleborsa) – La campanella di Wall Street suonerà oggi per Lyft con lo sbarco sul Nasdaq.

La società del “ridesharing” di San Francisco debutterà sopra il prezzo della forchetta stabilita e rivista al rialzo per il suo collocamento in Borsa, ovvero a 72 dollari per azione.

Ieri, Lyft, ha fissato il prezzo di collocamento (72 dollari) dopo averlo alzato tra 70 e 72 dollaririspetto al range 62-68 fissato in precedenza. A questi livelli la società dovrebbe avere una valutazione complessiva vicina ai 24 miliardi di dollari.