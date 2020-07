Lvmh punta hotel Quisisana di Capri

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora l’Italia nel mirino di Lvmh che stavolta punta l’hotel Quisisana, simbolo dell’isola di Capri.

Si vocifera che sarebbe addirittura alle battute finali la trattativa tra la famiglia Morgano, proprietaria dell’albergo, e Bernard Arnault, Presidente e Ceo del colosso del lusso transalpino, oltre che secondo uomo più ricco del mondo.

Non sarebbe il primo acquisto nel settore. Se arrivasse il deal, infatti, il gruppo francese aggiungerebbe un’altra perla della Penisola al già sostanzioso pacchetto di hotel italiani che già possiede. Oltre alla catena di alberghi esclusivi Cheval Blanc, nel 2018, infatti, il gruppo ha acquisito tutti gli hotel del brand Belmond, che nel nostro Paese vantava le strutture di maggior lusso, dal Cipriani di Venezia, al Caruso di Ravello, passando per lo Splendido di Portofino e Grand hotel Timeo a Taormina.

Prosegue, diunque, la strategia di acquisizioni mirate al Made in Italy di qualità che Lvmh porta avanti ormai da anni.