LVMH, fatturato e utili boom: crescita sostenuta anche rispetto a 2019

(Teleborsa) – Volano gli utili della big francese del lusso LVMH, che evidenzia una importante crescita anche sul 2019, ultimo anno di normalità prima della pandemia. L’utile netto del primo semestre si è attestato a 5,3 miliardi di euro, circa dieci volte quello del 2020 ed in aumento del 62% sullo stesso periodo del 2019.

I ricavi sono lievitati a 28,7 miliardi, con una con una crescita del 53% sul 2020 e dell’11% sul 2019, facendo poco meglio delle stime che indicavano un fatturato di 28,4 miliardi. A sostenere il trend di crescita degli affari è soprattutto la performance del secondo trimestre, che fa segnare un aumento del 14% sul 2019 dopo il +8% del primo trimestre.

A fare bene è soprattutto il ramo fashion & leather goods, che segna un record di fatturato ed una crescita organica dell’81% sul 2020 e del 38% sul 2019. Ottime performance per i marchi Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe e Celine e, geograficamente, per i mercati USA e Asia.

In forte crescita anche l’EBIT che si porta a 7,6 miliardi, quadruplicato rispetto al 2020 ed in aumento del 44% rispetto al 2019. Il argine operativo pari al 26,6%, in miglioramento di 5,5 punti sul 2019.

Balzo del cash-flow che ha superato i 5 miliardi di euro, risultando tre volte superiore ai livelli del 2019.