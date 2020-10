LVMH, Commissione Ue approva acquisto Tiffany

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera all’acquisizione di Tiffany & Co. d parte di LVMH. La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento europeo sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Tiffany & Co. con sede negli Stati Uniti da parte di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton con sede in Francia.

“La concentrazione proposta – secondo Bruxelles – non solleva problemi di concorrenza date le quote di mercato moderate dell’entità combinata, la presenza di un numero significativo di fornitori terzi e il recente ingresso di diversi nuovi concorrenti”.