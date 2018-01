LVMH chiude il 2017 con ricavi record

(Teleborsa) – Il lusso non conosce crisi.

LVMH ha annunciato che il 2017 è stato un altro anno record in termini di ricavi che sono arrivati a 42,6 mld di euro con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, l’utile da operazioni ricorrenti ha raggiunto 8,293 mld, con un incremento del 18%, mentre l’utile netto di Gruppo pari a 5,129 milioni, con una crescita del 29%.

Bernard Arnault, Chairman e CEO di LVMH, ha dichiarato: “Il gruppo ha raggiunto un altro anno record. L’eccellente performance, a cui tutte le aziende hanno contribuito, è dovuta al fatto che è importante per noi e alla loro capacità di reinventarsi costantemente.

Arnault ha detto di essere cautamente fiducioso anche per il 2018. “In un contesto che rimane incerto LVMH è ben posizionata per continuare il suo slancio di crescita in tutti i gruppi aziendali”.