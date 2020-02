LVenture, scaduto termine in favore di Futura Invest per aumento riservato

editato in: da

(Teleborsa) – E’ terminato il periodo di tempo a disposizione di Futura Invest, già azionista di LVenture Group, per poter sottoscrivere l’aumento di capitale riservato deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2019.

L’’assemblea aveva deliberato di aumentare il capitale sociale della società per un importo massimo pari a 1,45 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di 2 milioni di nuove azioni, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, fissando il prezzo di sottoscrizione in 0,725 euro, con esclusione del diritto di opzione, in quanto da offrire a Futura.

L’aumento di capitale – spiega LVenture in una nota – era finalizzato a cogliere l’opportunità rappresentata dalla manifestazione di interesse non vincolante pervenuta, in data 12 dicembre 2018, alla società da parte di Futura.

L’assemblea aveva inoltre stabilito di fissare al 15 febbraio 2020 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale. La Società, alla data di scadenza, non ha ricevuto alcuna manifestazione da parte del socio Futura Invest e, di conseguenza, l’aumento di capitale ad esso riservato è da intendersi chiuso.