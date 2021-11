LVenture Group, valore degli investimenti raggiunge 27,2 milioni di euro

(Teleborsa) – LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, ha registrato ricavi e proventi per 3,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in aumento del 18,5% rispetto ai 2,9 milioni di euro del 30 settembre 2020. “Hanno inciso positivamente le attività di Open Innovation e i ricavi da Coworking”, sottolinea la società. Il Margine Operativo Lordo con valutazione IFRS dei primi nove mesi del 2021 è negativo per 0,1 milioni di euro (positivo per 0,5 milioni al 30 settembre 2020). Il risultato netto è negativo per 0,4 milioni di euro (rispetto ad un utile netto di 0,2 milioni al 30 settembre 2020).

Al 30 settembre 2021, il portafoglio della società comprende 94 startup, 2 investimenti in acceleratori e 1 investimento in un fondo. Gli investimenti complessivi nelle startup di portafoglio ammontano a 114,4 milioni di euro, di cui 21,5 milioni effettuati da parte di LVenture Group e 92,9 milioni effettuati da terzi. La società ha effettuato operazioni d’investimento per 2 milioni di euro (2,5 milioni al 30 settembre 2020) e operazioni di Exit per 0,4 milioni di euro (1,2 milioni al 30 settembre 2020). Il valore degli investimenti ha raggiunto i 27,2 milioni di euro, secondo i principi contabili IFRS, contro i 24,6 milioni al 31 dicembre 2020 (+ 10,6%). Al 30 settembre 2021, l’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 2,7 milioni (Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2020).



“Il terzo trimestre 2021, come da attese, ha evidenziato una forte ripresa sia nell’andamento del mercato che nei risultati operativi di LVenture Group, in particolare nell’incremento di valore delle partecipate – ha commentato l’AD Luigi Capello – Grazie ai maggiori capitali disponibili oltre a quelli aggiuntivi previsti dal PNRR, e grazie al maggior focus delle corporate verso l’innovazione e gli investimenti in startup, questo trend di crescita è destinato ad incrementarsi ancor di più negli anni a venire. LVenture Group è posizionata al meglio per cogliere questo importante trend di mercato ed è quindi una grande opportunità di investimento per chi abbia interesse ad entrare nel Venture Capital”.