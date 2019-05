LVenture Group, presentate 6 nuove startup ad alto potenziale

editato in: da

(Teleborsa) – LVenture Group presenterà oggi, durante il Demo Day, 6 nuove startup ad alto potenziale di crescita. Queste le nuove entrate nel gruppo: Apical, Hakuna, Keiron, Ride, Stip e UXGO.

Tali startup, che hanno concluso il programma di accelerazione di LUISS EnLabs – acceleratore nato da una Joint Venture con l’Università LUISS – hanno ricevuto un coinvestimento Micro-Seed pari a 145 mila euro da parte di LVenture Group e di Hatcher+ (fondo VC di Singapore), svolgendo un percorso della durata di 5 mesi, che le ha portate a lanciare il proprio prodotto sul mercato. Sale, così, a 60 milioni milioni il valore degli investimenti complessivi nelle startup di portafoglio di LVenture Group dall’inizio della sua attività nel 2013 registrati fino a fine maggio.

Questi risultano anche in crescita – in un periodo di 5 mesi – del 22% rispetto ai 49 milioni al 31 dicembre 2018. In particolare, sono stati investiti, rispettivamente, 14 milioni da parte di LVenture Group ed 46 milioni da parte di co-investitori.