LVenture e Invitalia investeono in due startup: 2Hire e Big Profiles

(Teleborsa) – LVenture con Invitalia Ventures e Business Angels hanno concluso due operazioni di investimento, ciascuna dal valore di 600 mila euro, in 2Hire e Big Profiles. Nello specifico, le due startup hanno raccolto 300 mila euro da LVenture Group e dai Business Angels e la restante parte da Invitalia Ventures.

“Invitalia Ventures mette a segno due importanti operazioni puntando su 2Hire e Big Profiles, giovani e promettenti realtà dell’ecosistema italiano. Si tratta di due società guidate da veri e propri talenti con i quali siamo felici di lavorare insieme. Con questi round, Invitalia Ventures conferma la sua strategia di investimento puntando su startup a forte impatto tecnologico con ottime opportunità di crescita sul mercato” ha dichiarato Ciro Spedaliere, Investment Manager di Invitalia Ventures.

2Hire produce un dispositivo hardware per l’auto a guida autonoma, che permette di gestire il proprio veicolo da remoto e in tempo reale. Installando poi la relativa app sul proprio smartphone, il device può essere utilizzato come chiave digitale.

BigProfiles ha sviluppato un algoritmo di Customer Intelligence che permette alle aziende di arricchire i profili dei propri consumatori sfruttando le informazioni pubbliche presenti sul Web (Social Networks, Dati Camerali, Albi Professionali e Dati Statistici).

2Hire e Big Profiles hanno partecipato alla scorsa edizione del programma di accelerazione di LUISS ENLABS, acceleratore di startup nato da una joint venture tra LVenture Group e l’Università LUISS, conclusosi a maggio 2017.

“La velocità nel coinvolgere gli investitori nelle prime fasi di vita delle startup è per noi fondamentale e questa operazione ne è la testimonianza. Siamo orgogliosi di sostenere due giovani e brillanti imprese come Big Profiles e 2Hire, che mirano a farsi strada in settori dalle grandi potenzialità: il mercato delle auto connesse espanderà i profitti del settore automotive del 30%, raggiungendo un valore di mercato globale di 1,5 trilioni di dollari, mentre il settore della Customer Intelligence, grazie alle nuove soluzioni, promette di arrivare a 5 miliardi di dollari già nel 2020” ha sottolineato Luigi Capello, CEO di LVenture Group e LUISS ENLABS.

Il titolo Lventure fa piuttosto bene oggi in Borsa dove registra un progresso dell’1,64%.