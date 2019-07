editato in: da

(Teleborsa) – L’aumento di capitale di LVenture Group si è chiuso ieri 25 luglio con 3.153.876 diritti di opzione non esercitati. Tali diritti sono validi per la sottoscrizione di complessive 1.051.292 nuove azioni, pari al 9,42% del totale delle nuove azioni offerte,

per un controvalore complessivo pari a 578.210 euro.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul MTA nelle sedute del 30 e 31 luglio 2019, 1, 2 e 5 agosto 2019, salvo chiusura anticipata.