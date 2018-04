Luxottica, via libera al nuovo CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’Assemblea degli azionisti di Luxottica al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per un solo anno, fino all’approvazione del bilancio 2018.

I 12 componenti sono: Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Luigi Francavilla, Francesco Milleri, Stefano Grassi, Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Sabrina Pucci, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia e Andrea Zappia, i quali sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Delfin (che ha conseguito circa l’83% del capitale rappresentato in Assemblea), e Marco Giorgino dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali (che ha conseguito circa il 16% del capitale rappresentato in Assemblea).