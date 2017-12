Luxottica, Tiffany rinnova licenza fino al 31 dicembre 2027

(Teleborsa) – Luxottica e Tiffany hanno rinnovato un accordo di licenza per la progettazione, la produzione e la distribuzione in esclusiva in tutto il mondo di montature da vista e occhiali da sole a marchio Tiffany & Co..

L’accordo segna l’inizio di una nuova stagione per Tiffany nell’eyewear sotto la direzione creativa del Chief Artistic Director Reed Krakoff e si estenderà fino al 31 dicembre 2027, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste.

La prima collezione realizzata sotto la nuova direzione artistica di Tiffany è l’Avant Premier, che riprende il motivo grafico Tiffany T, con modelli esclusivi disponibili presso il flagship store della Fifth Avenue di New York nell’ambito del lancio della nuova linea Home & Accessories.

La nuova collezione sarà distribuita a partire da maggio 2018 in oltre 100 negozi Tiffany nel mondo, su Tiffany.com e attraverso la rete di distribuzione di Luxottica in oltre 11.000 negozi.