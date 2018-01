Luxottica sotto i riflettori grazie a vendite boom e conferma target

(Teleborsa) –

Brilla oggi a Milano Luxottica, che guadagna l’1,61% in Borsa, dopo aver fornito ieri un aggiornamento preliminare sui risultati del 4° trimestre 2017, indicando una crescita delle vendite del 4,3% a cambi costanti, anche se l’euro ha impattato sull’andamento del fatturato, e confermato i target per il 2018.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Luxottica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,25 Euro. Primo supporto a 51,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 51,05.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)