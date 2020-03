Luxottica rinnova in anticipo licenza decennale con Dolce&Gabbana

editato in: da

(Teleborsa) – Luxottica e Dolce&Gabbana hanno annunciato il rinnovo anticipato della licenza in esclusiva per la progettazione, lproduzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana in tutto il mondo. Il rinnovo decennale è effettivo dal 1 ° gennaio 2020 e avrà decorrenza fino al 31 dicembre 2029.

“Continueremo a lavorare insieme per tradurre il concetto di lusso nel mondo dell’eyewear nel decennio a venire come abbiamo fatto negli ultimi quindici anni”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica.

“Siamo sicuri che proseguendo la nostra partnership con Luxottica – gruppo di riferimento del settore – riusciremo a sviluppare ulteriormente il grande potenziale della collezione Dolce&Gabbana occhiali, che rappresenta sempre più una parte integrante dell’immagine del brand”, hanno aggiunto Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fondatori di Dolce&Gabbana.