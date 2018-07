Luxottica, fusione con Essilor prorogata al 31 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Debole Luxottica sul listino milanese con una discesa dello 0,98% a 54,72 euro.

Il colosso italiano degli occhiali ed Essilor hanno annunciato la proroga al 31 luglio 2018 del termine del Combination Agreement e del Contribuion Agreement sottoscritti da Essilor e Delfin, azionista di maggioranza di Luxottica.

Ad oggi, spiega un comunicato, l’autorità antitrust cinese non ha ancora approvato la combinazione tra le due società e tale approvazione è condizione sospensiva per la finalizzazione dell’operazione. “Le società sono fiduciose di completare i processi antitrust in Cina e Turchia nelle prossime settimane”, spiega l’azienda veneta.

La prima Assemblea degli azionisti di EssilorLuxottica, inizialmente prevista per il 25 luglio 2018, sarà riconvocata dal Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica a data da destinarsi.

Il Combination Agreement e il Contribuion Agreement riguardano rispettivamente l’accordo che regola i termini della fusione tra Essilor e Luxottica e i termini e le condizioni per il conferimento da parte di Delfin della sua intera partecipazione azionaria in Luxottica, in cambio di nuove azioni emesse da Essilor.