Luxottica e Mazzucchelli avviano collaborazione per l’acetato sostenibile

(Teleborsa) – Luxottica e Mazzucchelli annunciano l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo e la produzione di un acetato altamente sostenibile, accessibile a tutti gli operatori del mercato.

L’accordo – si legge in una nota – prevede l’acquisizione da parte di Luxottica di una quota di minoranza di circa il 35% del capitale sociale di Mazzucchelli, al fine di apportare ulteriori risorse finanziarie per realizzare il progetto all’interno degli stabilimenti Mazzucchelli.

L’operazione conferma e rafforza l’impegno di Luxottica, parte del gruppo EssilorLuxottica, e Mazzucchelli per ridurre nel lungo periodo l’impatto ambientale delle loro attività attraverso tutta la catena del valore, accrescendo l’offerta di prodotti eyewear di alta qualità e sostenibili.



Il razionale dell’operazione è di tipo finanziario e non prevede la sottoscrizione di accordi parasociali per la designazione da parte di Luxottica di alcun amministratore di Mazzucchelli. La famiglia fondatrice Orsi Mazzucchelli manterrà la gestione dell’azienda.