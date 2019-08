Luxottica completa acquisizione Barberini in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Luxottica Group ha completato l’acquisizione di Barberini, il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico. L’operazione permette al gruppo di Leonardo Del Vecchio di rafforzare la sua produzione “made in Italy” e il know-how nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre fattore di successo dei modelli iconici di Ray-Ban e Persol.

Luxottica aggiunge così alla sua capacità manifatturiera d’eccellenza in Italia il polo produttivo di Barberini in Abruzzo, sul quale investirà per renderlo un brand mondiale sinonimo di lenti in vetro ottico di elevatissima qualità.

Barberini continuerà a servire tutti i principali produttori del mondo dell’eyewear che vorranno differenziare il loro prodotto aggiungendo l’unicità del vetro per le loro lenti.

“Vedo un futuro di grande successo per Barberini non solo come fornitore dei più importanti produttori di occhiali, ma anche come marchio commerciale di lenti acquistabile dai consumatori presso i migliori ottici in tutto il mondo. Diamo il benvenuto ai dipendenti Barberini nella nostra famiglia”, commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica.