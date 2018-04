Luxottica, calo del fatturato nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Luxottica archivia il primo trimestre con un fatturato di 2,136 miliardi, in calo dai 2,391 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso (-0,8% a cambi costanti -10,7% a cambi correnti).

“Il calo del fatturato nel trimestre – sostiene il presidente Leonardo Del Vecchio – dovuto anche al meteo sfavorevole soprattutto in Europa, non mette in risalto i risultati positivi che abbiamo conseguito in tante aree del mondo grazie all’innovazione nei nostri prodotti, al miglioramento dell’esperienza di consumo nei nostri negozi e allo sviluppo delle nostre piattaforme e-commerce. La performance delle vendite a parità’ cambi non impatta la redditività del gruppo, che rimane sostenuta e solida”.

Del Vecchio spiega: “stiamo continuando a investire nella crescita di lungo periodo del gruppo, adottando tutte le iniziative che riteniamo necessarie. Dopo la Cina, abbiamo rivisto le nostre politiche distributive e commerciali in Europa, che sono ora omogenee ed equilibrate tra i diversi canali di vendita e mirate a contrastare contraffazione e parallelo”.

“I tanti segnali positivi che ci arrivano dai mercati -conclude il patron di Luxottica – come l’ottima performance di Sunglass Hut e delle nostre piattaforme e-commerce, ci spingono a guardare con fiducia ai risultati dell’intero anno e a confermare l’outlook per il 2018”.