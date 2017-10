Luxottica brilla. Essilor: “significativi progressi” entro fine anno

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per il gruppo di occhialeria, che tratta in rialzo del 5,27% all’indomani della diffusione dei dati sulle vendite. A far scaldare il titolo, però, sono state le dichiarazioni dei francesi di Essilor in merito alla fusione. Secondo l’amministratore delegato, Hubert Sagnières, resta fermo l’obiettivo di raggiungere “significativi nuovi progressi” entro la fine dell’anno.

Lo scenario di breve periodo di Luxottica evidenzia un declino dei corsi verso area 46,24 Euro con prima area di resistenza vista a 48,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 44,73.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)