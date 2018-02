Luxottica archivia un 2017 record con utile netto e cassa a oltre un miliardo

(Teleborsa) – Luxottica archivia un 2017 record con utile netto e cassa oltre il miliardo di euro. Lo annuncia il gruppo che spiega che l’utile netto si è attestato a 1,038 miliardi (+22,4% a cambi correnti e+24,7% a cambi costanti). Il fatturato consolidato arriva a 9,157 mld di euro

Il risultato adjusted è invece pari a 970 milioni (+10% a cambi correnti).

La Generazione di cassa ammonta a 1,028 miliardi. Il dividendo sale del 10% rispetto al dividendo pagato nel 2017 a 1,01 euro.

Per il 2018 i risultati sono previsti in crescita, con il fatturato visto in rialzo del 2-4% (a cambi costanti).

“Abbiamo chiuso un ottimo 2017 con tanti segnali positivi che ogni giorno arrivano dai mercati e confermano la bonta’ delle nostre iniziative strategiche: l’innovazione digitale, l’evoluzione dell’ecommerce, l’avvio dei grandi laboratori lenti e politiche commerciali finalmente globali e omogenee”. E’ quanto ha dichiarato Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.

Dopo quindici anni – ha proseguito Del Vecchio – riportiamo la marginalità netta sopra la soglia del 10%, con un utile netto record di oltre un miliardo. La nuova Luxottica che abbiamo creato in questi ultimi tre anni inizia a ricordarmi per semplicità, coraggio e velocità il gruppo che avevo lasciato. Confermiamo che il 2018 sara’ un anno di ulteriore crescita, nel quale continueremo a investire per rafforzare il nostro business in tutti i mercati. Ci stiamo preparando a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia assieme ai partner francesi di Essilor“, ha concluso il presidente esecutivo di Luxottica.