Luxottica al ribasso alla borsa milanese

(Teleborsa) – Luxottica si muove al ribasso sul principale listino milanese mostrando un calo dello 0,99%.

Ieri, 21 marzo, a mercati chiusi il gruppo ha comunicato che Delfin, azionista di riferimento della Società, titolare del 62,44% del capitale sottoscritto e versato, ha depositato le liste dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Luxottica Group, su cui è chiamata a deliberare l’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 19 aprile.

La lista dei candidati per il CdA è composta da: Leonardo del Vecchio, Luigi Francavilla, Francesco Milleri, Stefano Grassi, Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Sabrina Pucci, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia, e Andrea Zappia.

La lista dei candidati per il Collegio Sindacale riportano come sindaci effettivi: Dario Righetti, Barbara Tadolini, Stefano Beltrame, mentre per i Sindaci supplenti sono indicati Maria Venturini Paolo Giosuè Bifulco.