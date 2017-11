Luxottica, accordo preventivo sul Patent Box

(Teleborsa) – Luxotticaha siglato l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box per alcuni marchi in portafoglio.

Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2015-2017, pari a circa 100 milioni di euro, sarà contabilizzato nel bilancio dell’anno in corso, spiega il colosso degli occhiali, aggiungendo che la quantificazione del beneficio per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio.

Introdotto dal Governo Italiano con la Legge di Stabilità 2015, il Patent Box è un regime fiscale opzionale che consente l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La normativa prevede nel caso di richieste relative ai marchi un’agevolazione per cinque anni, dal 2015 al 2019, determinata escludendo dalla base imponibile una quota crescente del reddito riconducibile all’utilizzo di beni immateriali agevolabili, pari al 30% e 40% nel 2015 e 2016, e al 50% nei tre esercizi successivi.

La notizia sembra aver giovato ai titoli Luxottica, che dopo un avvio in rosso si portano sui massimi intraday mostrando un guadagno dello 0,60%.