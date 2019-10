Lusso, Salvatore Ferragamo rinnova la boutique uomo a Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, rinnova lo storico punto vendita uomo di Roma, in via dei Condotti 65, una delle più prestigiose strade dello shopping cittadino.

Ieri sera, in occasione del re-opening della boutique Salvatore Ferragamo Uomo, la Città Eterna ha preso vita all’interno del negozio attraverso una caleidoscopica opera digitale a cura dell’artista James Dawe che firma in esclusiva una serie di video installazioni: frammenti fotografici della città si fondono a simboli del mondo Ferragamo e alla nuova borsa signature della Maison, in una palette ispirata ai colori della collezione Autunno/Inverno 2019. Un’opera in movimento che unisce realtà e visioni oniriche in un vortice digitale.

Con un’immagine fresca e contemporanea, lo store si sviluppa su due livelli – con una superficie totale di circa 600 metri quadrati – e propone la gamma completa delle collezioni Uomo: borse, calzature, piccola pelletteria, RTW, accessori in seta, occhiali, profumi, orologi e gioielli.

Con grandi e simmetriche vetrate a parete su entrambi i livelli, dalla strada la boutique si presenta come una sorta di unica vetrina: una trasparenza studiata per donare leggerezza d’insieme. Una visione completa sull’universo Ferragamo tutto da scoprire.

Con un approccio della Maison sempre più orientato alla sostenibilità, dopo altre boutique internazionali, anche il nuovo store Uomo Ferragamo di Roma riceverà la certificazione LEED: sviluppata secondo il protocollo elaborato da Green Building Council, la certificazione si qualifica per aspetti di efficienza energetica ed idrica, scelta dei materiali, gestione del sito di progetto, innovazione e qualità ambientale.